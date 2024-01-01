نحن الدولار إلى ليسوتو Historical Exchange Rates

Welcome to the نحن الدولار إلى ليسوتو history summary. This is the نحن الدولار (USD) إلى ليسوتو (LSL) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and LSL historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

1,000 usd
18,016 lsl

$1.000 USD = L18.02 LSL

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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نحن الدولار إلى ليسوتو exchange rate history

The exchange rate for نحن الدولار إلى ليسوتو is currently ١٨٫٠١٦ today, reflecting a 0.257% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a -1.897% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of نحن الدولار إلى ليسوتو has fluctuated between a high of ١٨٫٣٧٤ on 17-06-2024 and a low of ١٧٫٨٩٥ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-06-2024, with a 0.579% increase in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63611.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4160.977116.5310.6830.5785.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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