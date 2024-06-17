نحن الدولار إلى الدلاسية الغامبية Historical Exchange Rates

Welcome to the نحن الدولار إلى الدلاسية الغامبية history summary. This is the نحن الدولار (USD) إلى الدلاسية الغامبية (GMD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of USD and GMD historical data from 24-06-2019 to 24-06-2024.

1,000 usd
67,516.30 gmd

$1.000 USD = D67.52 GMD

Mid-market exchange rate at ٢٤ يونيو ٢٠٢٤
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نحن الدولار إلى الدلاسية الغامبية exchange rate history

The exchange rate for نحن الدولار إلى الدلاسية الغامبية is currently ٦٧٫٥١٦ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of نحن الدولار has remained relatively stable, with a -0.418% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of نحن الدولار إلى الدلاسية الغامبية has fluctuated between a high of ٦٨٫٠٠٦ on 17-06-2024 and a low of ٦٧٫٢٣٣ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 18-06-2024, with a -1.138% decrease in value.

Top currencies on ٢٤ يونيو ٢٠٢٤

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7010.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.7461.006116.62210.6830.5785.30113.221

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دالاسي غامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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