الهريفنيا الأوكرانية إلى الباهت التايلاندي Historical Exchange Rates
Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى الباهت التايلاندي history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى الباهت التايلاندي (THB) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and THB historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.
الهريفنيا الأوكرانية إلى الباهت التايلاندي exchange rate history
The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى الباهت التايلاندي is currently ٠٫٨٢٨ today, reflecting a -0.135% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a -0.637% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى الباهت التايلاندي has fluctuated between a high of ٠٫٨٤٢ on 22-08-2024 and a low of ٠٫٨٢٧ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.455% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى بات تايلاندي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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