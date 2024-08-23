الهريفنيا الأوكرانية إلى الكرونة السويدية Historical Exchange Rates

Welcome to the الهريفنيا الأوكرانية إلى الكرونة السويدية history summary. This is the الهريفنيا الأوكرانية (UAH) إلى الكرونة السويدية (SEK) exchange rate history summary page, detailing 5 years of UAH and SEK historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 uah
247.81 sek

₴1.000 UAH = kr0.2478 SEK

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤
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UAH إلى SEK مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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SEK

الهريفنيا الأوكرانية إلى الكرونة السويدية exchange rate history

The exchange rate for الهريفنيا الأوكرانية إلى الكرونة السويدية is currently ٠٫٢٤٨ today, reflecting a -0.379% change since yesterday. Over the past week, the value of الهريفنيا الأوكرانية has remained relatively stable, with a -0.423% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of الهريفنيا الأوكرانية إلى الكرونة السويدية has fluctuated between a high of ٠٫٢٥١ on 23-08-2024 and a low of ٠٫٢٤٧ on 27-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.733% decrease in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10.89683.9430.7551.3031.34517.7411.47
1 EUR1.117193.7260.8431.4551.50219.8091.642
1 INR0.0120.01110.0090.0160.0160.2110.018
1 GBP1.3251.186111.20311.7261.78223.5021.948

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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