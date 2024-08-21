Tongan paʻanga إلى الدونج الفيتنامي Historical Exchange Rates

Welcome to the Tongan paʻanga إلى الدونج الفيتنامي history summary. This is the Tongan paʻanga (TOP) إلى الدونج الفيتنامي (VND) exchange rate history summary page, detailing 5 years of TOP and VND historical data from 28-08-2019 to 28-08-2024.

1,000 top
10,636,200 vnd

T$1.000 TOP = ₫10,640 VND

Mid-market exchange rate at ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

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VND

Tongan paʻanga إلى الدونج الفيتنامي exchange rate history

The exchange rate for Tongan paʻanga إلى الدونج الفيتنامي is currently ١٠٬٦٣٦٫٢٠٠ today, reflecting a -0.817% change since yesterday. Over the past week, the value of Tongan paʻanga has remained relatively stable, with a 0.489% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of Tongan paʻanga إلى الدونج الفيتنامي has fluctuated between a high of ١٠٬٨١٤٫٠٠٠ on 21-08-2024 and a low of ١٠٬٥٨٤٫٤٠٠ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-08-2024, with a 1.604% increase in value.

Top currencies on ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8431.11893.81.5031.6470.94122.023
1 GBP1.18611.325111.2551.7821.9531.11726.121
1 USD0.8950.754183.9381.3451.4730.84219.707
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.235

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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