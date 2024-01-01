بالبوا بنما إلى Zmw Historical Exchange Rates

Welcome to the بالبوا بنما إلى Zmw history summary. This is the بالبوا بنما (PAB) إلى Zmw (ZMW) exchange rate history summary page, detailing 5 years of PAB and ZMW historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.

1,000 pab
26,231.30 zmw

B/.1.000 PAB = ZK26.23 ZMW

Mid-market exchange rate at ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

PAB إلى ZMW مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

بالبوا بنما إلى Zmw exchange rate history

The exchange rate for بالبوا بنما إلى Zmw is currently ٢٦٫٢٣١ today, reflecting a 0.407% change since yesterday. Over the past week, the value of بالبوا بنما has remained relatively stable, with a -0.299% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of بالبوا بنما إلى Zmw has fluctuated between a high of ٢٦٫٣١٨ on 16-08-2024 and a low of ٢٥٫٦٨٣ on 19-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a -1.067% decrease in value.

Top currencies on ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11893.7421.5111.6490.94921.349
1 GBP1.1811.32110.6281.7831.9461.1225.195
1 USD0.8940.758183.8221.3511.4740.84919.09
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.228

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بالبوا بنمي إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PAB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PAB الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.

Frequently asked questions (FAQs) about the rate