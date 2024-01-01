ريال عماني إلى الدولار الكاريبي الشرقي Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني إلى الدولار الكاريبي الشرقي history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى الدولار الكاريبي الشرقي (XCD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and XCD historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني إلى الدولار الكاريبي الشرقي exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني إلى الدولار الكاريبي الشرقي is currently ٧٫٠١٣ today, reflecting a 0.001% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a 0.004% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى الدولار الكاريبي الشرقي has fluctuated between a high of ٧٫٠١٣ on 23-08-2024 and a low of ٧٫٠١٣ on 18-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a 0.003% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار شرق الكاريبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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