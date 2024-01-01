ريال عماني إلى الدولار الأمريكي Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني إلى الدولار الأمريكي history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى الدولار الأمريكي (USD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and USD historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني إلى الدولار الأمريكي exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني إلى الدولار الأمريكي is currently ٢٫٥٩٨ today, reflecting a 0.002% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a 0.004% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى الدولار الأمريكي has fluctuated between a high of ٢٫٥٩٨ on 23-08-2024 and a low of ٢٫٥٩٧ on 18-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.003% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار أمريكي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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