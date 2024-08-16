ريال عماني للمعادن الموزامبيقية Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني للمعادن الموزامبيقية history summary. This is the ريال عماني (OMR) للمعادن الموزامبيقية (MZN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and MZN historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني للمعادن الموزامبيقية exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني للمعادن الموزامبيقية is currently ١٦٥٫٤٨٠ today, reflecting a -0.197% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a 0.202% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني للمعادن الموزامبيقية has fluctuated between a high of ١٦٥٫٨٨٨ on 23-08-2024 and a low of ١٦٥٫١٤٥ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 16-08-2024, with a 0.374% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى متكال موزمبيقي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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