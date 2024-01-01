ريال عماني إلى الروبيات الإندونيسية Historical Exchange Rates

Welcome to the ريال عماني إلى الروبيات الإندونيسية history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى الروبيات الإندونيسية (IDR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and IDR historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.

1,000 omr
40,235,900 idr

ر.ع.1.000 OMR = Rp40,240 IDR

Mid-market exchange rate at ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى IDR مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

ريال عماني إلى الروبيات الإندونيسية exchange rate history

The exchange rate for ريال عماني إلى الروبيات الإندونيسية is currently ٤٠٬٢٣٥٫٩٠٠ today, reflecting a -0.702% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a -1.272% decrease compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى الروبيات الإندونيسية has fluctuated between a high of ٤٠٬٧٥٤٫٣٠٠ on 16-08-2024 and a low of ٤٠٬٠٦٧٫٠٠٠ on 23-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a -0.651% decrease in value.

Top currencies on ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2741.5111.6520.94821.516
1 GBP1.1811.312110.1041.7831.951.11925.399
1 USD0.90.762183.8991.3591.4860.85219.354
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.

Frequently asked questions (FAQs) about the rate