ريال عماني إلى فورنتس المجرية Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني إلى فورنتس المجرية history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى فورنتس المجرية (HUF) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and HUF historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني إلى فورنتس المجرية exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني إلى فورنتس المجرية is currently ٩٢٠٫٢٦٣ today, reflecting a 0.127% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a -1.614% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى فورنتس المجرية has fluctuated between a high of ٩٣٥٫٣٦٢ on 16-08-2024 and a low of ٩١٣٫٨١٩ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a -0.264% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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