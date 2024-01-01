ريال عماني إلى السيد الغاني Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني إلى السيد الغاني history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى السيد الغاني (GHS) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and GHS historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني إلى السيد الغاني exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني إلى السيد الغاني is currently ٤٠٫٤٢٢ today, reflecting a 0.315% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a 0.217% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى السيد الغاني has fluctuated between a high of ٤٠٫٤٢٢ on 23-08-2024 and a low of ٤٠٫٢٦٩ on 20-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 23-08-2024, with a 0.313% increase in value.
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كيفية تحويل ريال عماني إلى سيدي غاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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