ريال عماني إلى المانات الأذربيجانية Historical Exchange Rates
Welcome to the ريال عماني إلى المانات الأذربيجانية history summary. This is the ريال عماني (OMR) إلى المانات الأذربيجانية (AZN) exchange rate history summary page, detailing 5 years of OMR and AZN historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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ريال عماني إلى المانات الأذربيجانية exchange rate history
The exchange rate for ريال عماني إلى المانات الأذربيجانية is currently ٤٫٤١٥ today, reflecting a -0.065% change since yesterday. Over the past week, the value of ريال عماني has remained relatively stable, with a -0.063% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of ريال عماني إلى المانات الأذربيجانية has fluctuated between a high of ٤٫٤١٨ on 22-08-2024 and a low of ٤٫٤١٣ on 20-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a 0.075% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال عماني إلى مانات أذربيجاني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AZN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى AZN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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