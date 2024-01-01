حماسي جديد و دولار إلى الجنيه الإسترليني Historical Exchange Rates

Welcome to the حماسي جديد و دولار إلى الجنيه الإسترليني history summary. This is the حماسي جديد و دولار (NZD) إلى الجنيه الإسترليني (GBP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NZD and GBP historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.

1,000 nzd
468.70 gbp

$1.000 NZD = £0.4687 GBP

Mid-market exchange rate at ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤
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NZD إلى GBP مخطط التحويل

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حماسي جديد و دولار إلى الجنيه الإسترليني exchange rate history

The exchange rate for حماسي جديد و دولار إلى الجنيه الإسترليني is currently ٠٫٤٦٩ today, reflecting a -0.417% change since yesterday. Over the past week, the value of حماسي جديد و دولار has remained relatively stable, with a 0.360% increase compared to its value 7 days ago.

During the past week, the exchange rate of حماسي جديد و دولار إلى الجنيه الإسترليني has fluctuated between a high of ٠٫٤٧٣ on 21-08-2024 and a low of ٠٫٤٦٧ on 16-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 22-08-2024, with a -0.188% decrease in value.

Top currencies on ٢٣ أغسطس ٢٠٢٤

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.4880.7620.89983.9111.3590.851145.84
1 AUD0.67210.5120.60456.4090.9140.57298.041
1 GBP1.3121.95211.18110.1291.7841.117191.408
1 EUR1.1121.6540.847193.3211.5110.947162.195

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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