Nepalese rupee إلى الدلاسية الغامبية Historical Exchange Rates
Welcome to the Nepalese rupee إلى الدلاسية الغامبية history summary. This is the Nepalese rupee (NPR) إلى الدلاسية الغامبية (GMD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NPR and GMD historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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Nepalese rupee إلى الدلاسية الغامبية exchange rate history
The exchange rate for Nepalese rupee إلى الدلاسية الغامبية is currently ٠٫٥١٠ today, reflecting a 0.102% change since yesterday. Over the past week, the value of Nepalese rupee has remained relatively stable, with a 0.115% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Nepalese rupee إلى الدلاسية الغامبية has fluctuated between a high of ٠٫٥٢٣ on 19-08-2024 and a low of ٠٫٥٠٩ on 22-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 16-08-2024, with a 1.163% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دالاسي غامبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى GMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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