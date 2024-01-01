Nepalese rupee إلى البيزو الكولومبي Historical Exchange Rates
Welcome to the Nepalese rupee إلى البيزو الكولومبي history summary. This is the Nepalese rupee (NPR) إلى البيزو الكولومبي (COP) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NPR and COP historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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Nepalese rupee إلى البيزو الكولومبي exchange rate history
The exchange rate for Nepalese rupee إلى البيزو الكولومبي is currently ٣٠٫٢٦٨ today, reflecting a 0.808% change since yesterday. Over the past week, the value of Nepalese rupee has remained relatively stable, with a 1.349% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Nepalese rupee إلى البيزو الكولومبي has fluctuated between a high of ٣٠٫٣٠٥ on 22-08-2024 and a low of ٢٩٫٨٣٣ on 21-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 20-08-2024, with a -1.087% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى بيزو كولومبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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