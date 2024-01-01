Nepalese rupee إلى الدينار البحريني Historical Exchange Rates
Welcome to the Nepalese rupee إلى الدينار البحريني history summary. This is the Nepalese rupee (NPR) إلى الدينار البحريني (BHD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NPR and BHD historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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Nepalese rupee إلى الدينار البحريني exchange rate history
The exchange rate for Nepalese rupee إلى الدينار البحريني is currently ٠٫٠٠٣ today, reflecting a 0.057% change since yesterday. Over the past week, the value of Nepalese rupee has remained relatively stable, with a 0.052% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of Nepalese rupee إلى الدينار البحريني has fluctuated between a high of ٠٫٠٠٣ on 20-08-2024 and a low of ٠٫٠٠٣ on 22-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 19-08-2024, with a 0.122% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دينار بحريني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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