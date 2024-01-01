نيكاراغوا قرطبة للقاطرات المنغولية Historical Exchange Rates
Welcome to the نيكاراغوا قرطبة للقاطرات المنغولية history summary. This is the نيكاراغوا قرطبة (NIO) للقاطرات المنغولية (MNT) exchange rate history summary page, detailing 5 years of NIO and MNT historical data from 23-08-2019 to 23-08-2024.
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نيكاراغوا قرطبة للقاطرات المنغولية exchange rate history
The exchange rate for نيكاراغوا قرطبة للقاطرات المنغولية is currently ٩١٫٦٧٥ today, reflecting a -0.119% change since yesterday. Over the past week, the value of نيكاراغوا قرطبة has remained relatively stable, with a -0.151% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of نيكاراغوا قرطبة للقاطرات المنغولية has fluctuated between a high of ٩١٫٩٥٩ on 16-08-2024 and a low of ٩١٫٦٠٦ on 19-08-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-08-2024, with a -0.221% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كوردبا نيكاراغوا إلى توغروغ منغولي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NIO في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MNT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NIO الحالي إلى MNT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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