روبية موريشية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MUR إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
85.45 ils

1.00000 MUR = 0.08545 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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MUR إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437131.661650.964418.3717
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1119621.1829
1USD0.93790.813438183.1271.34791.558480.904517.231
1INR0.01128290.009785480.012029810.01621490.01874820.01088090.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

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MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Israeli New Sheqel
1 MUR0.08545 ILS
5 MUR0.42724 ILS
10 MUR0.85449 ILS
20 MUR1.70898 ILS
50 MUR4.27245 ILS
100 MUR8.54490 ILS
250 MUR21.36225 ILS
500 MUR42.72450 ILS
1000 MUR85.44900 ILS
2000 MUR170.89800 ILS
5000 MUR427.24500 ILS
10000 MUR854.49000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Mauritian Rupee
1 ILS11.70290 MUR
5 ILS58.51450 MUR
10 ILS117.02900 MUR
20 ILS234.05800 MUR
50 ILS585.14500 MUR
100 ILS1170.29000 MUR
250 ILS2925.72500 MUR
500 ILS5851.45000 MUR
1000 ILS11702.90000 MUR
2000 ILS23405.80000 MUR
5000 ILS58514.50000 MUR
10000 ILS117029.00000 MUR