Mauritius rupisinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MUR → ILS çevirin

1.000 mur
78,88 ils

1.00000 MUR = 0.07888 ILS

13:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856581.077289.45011.455671.650250.9480918.3758
1 GBP1.1674311.25755104.4261.699391.926541.1068321.4524
1 USD0.92830.795197183.03951.351351.531980.8801517.0589
1 INR0.01117940.009576130.012042510.01627360.01844880.01059920.205431

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mauritius rupisinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

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MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Yeni İsrail Şekeli
1 MUR0.07888 ILS
5 MUR0.39439 ILS
10 MUR0.78878 ILS
20 MUR1.57756 ILS
50 MUR3.94391 ILS
100 MUR7.88781 ILS
250 MUR19.71953 ILS
500 MUR39.43905 ILS
1000 MUR78.87810 ILS
2000 MUR157.75620 ILS
5000 MUR394.39050 ILS
10000 MUR788.78100 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Mauritius Rupisi
1 ILS12.67780 MUR
5 ILS63.38900 MUR
10 ILS126.77800 MUR
20 ILS253.55600 MUR
50 ILS633.89000 MUR
100 ILS1267.78000 MUR
250 ILS3169.45000 MUR
500 ILS6338.90000 MUR
1000 ILS12677.80000 MUR
2000 ILS25355.60000 MUR
5000 ILS63389.00000 MUR
10000 ILS126778.00000 MUR