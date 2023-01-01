روبية موريشية إلى فورنت مجري
تحويل MUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية موريشية إلى فورنت مجري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Mauritian rupee
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritian Rupee
|2000 HUF
|245.33800 MUR
|5000 HUF
|613.34500 MUR
|10000 HUF
|1226.69000 MUR
|15000 HUF
|1840.03500 MUR
|20000 HUF
|2453.38000 MUR
|30000 HUF
|3680.07000 MUR
|40000 HUF
|4906.76000 MUR
|50000 HUF
|6133.45000 MUR
|60000 HUF
|7360.14000 MUR
|100000 HUF
|12266.90000 MUR
|150000 HUF
|18400.35000 MUR
|200000 HUF
|24533.80000 MUR