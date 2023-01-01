روبية موريشية إلى فورنت مجري

تحويل MUR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
8152 huf

1.00000 MUR = 8.15205 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:11 UTC
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MUR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0662588.63421.43721.661730.9646518.3726
1GBP1.15311.22935102.1921.657041.915921.1122421.1829
1USD0.937850.813438183.1271.34791.558480.9045517.231
1INR0.01128230.009785480.012029810.01621490.01874820.01088150.207285

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Hungarian Forint
1 MUR8.15205 HUF
5 MUR40.76025 HUF
10 MUR81.52050 HUF
20 MUR163.04100 HUF
50 MUR407.60250 HUF
100 MUR815.20500 HUF
250 MUR2038.01250 HUF
500 MUR4076.02500 HUF
1000 MUR8152.05000 HUF
2000 MUR16304.10000 HUF
5000 MUR40760.25000 HUF
10000 MUR81520.50000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / Mauritian Rupee
2000 HUF245.33800 MUR
5000 HUF613.34500 MUR
10000 HUF1226.69000 MUR
15000 HUF1840.03500 MUR
20000 HUF2453.38000 MUR
30000 HUF3680.07000 MUR
40000 HUF4906.76000 MUR
50000 HUF6133.45000 MUR
60000 HUF7360.14000 MUR
100000 HUF12266.90000 MUR
150000 HUF18400.35000 MUR
200000 HUF24533.80000 MUR