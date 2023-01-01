روبية موريشية إلى جنيه مصري

تحويل MUR إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٦٩٢٫٠٥ egp

1.00000 MUR = 0.69205 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.631.437241.661650.964318.3749
1GBP1.15311.2293102.1881.65711.915841.1118421.1858
1USD0.93790.813471183.1271.3481.558480.904517.234
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621620.01874820.01088090.207321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه مصري
1 MUR0.69205 EGP
5 MUR3.46025 EGP
10 MUR6.92049 EGP
20 MUR13.84098 EGP
50 MUR34.60245 EGP
100 MUR69.20490 EGP
250 MUR173.01225 EGP
500 MUR346.02450 EGP
1000 MUR692.04900 EGP
2000 MUR1384.09800 EGP
5000 MUR3460.24500 EGP
10000 MUR6920.49000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Mauritian Rupee
1 EGP1.44498 MUR
5 EGP7.22490 MUR
10 EGP14.44980 MUR
20 EGP28.89960 MUR
50 EGP72.24900 MUR
100 EGP144.49800 MUR
250 EGP361.24500 MUR
500 EGP722.49000 MUR
1000 EGP1444.98000 MUR
2000 EGP2889.96000 MUR
5000 EGP7224.90000 MUR
10000 EGP14449.80000 MUR