باتاكا ماكاوية إلى جنيه مصري

تحويل MOP إلى EGP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
3833.98 egp

1.00000 MOP = 3.83398 EGP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:37 UTC
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MOP إلى EGP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 EGP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436941.661830.964118.3681
1GBP1.1533411.22935102.1921.657291.916671.1119321.1848
1USD0.93820.813438183.1271.34811.559090.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621740.01875550.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى جنيه مصري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى EGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / جنيه مصري
1 MOP3.83398 EGP
5 MOP19.16990 EGP
10 MOP38.33980 EGP
20 MOP76.67960 EGP
50 MOP191.69900 EGP
100 MOP383.39800 EGP
250 MOP958.49500 EGP
500 MOP1916.99000 EGP
1000 MOP3833.98000 EGP
2000 MOP7667.96000 EGP
5000 MOP19169.90000 EGP
10000 MOP38339.80000 EGP
معدلات التحويل جنيه مصري / Macanese Pataca
1 EGP0.26082 MOP
5 EGP1.30412 MOP
10 EGP2.60825 MOP
20 EGP5.21650 MOP
50 EGP13.04125 MOP
100 EGP26.08250 MOP
250 EGP65.20625 MOP
500 EGP130.41250 MOP
1000 EGP260.82500 MOP
2000 EGP521.65000 MOP
5000 EGP1304.12500 MOP
10000 EGP2608.25000 MOP