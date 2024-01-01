Makau patacasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MOP → EGP çevirin

1.000 mop
3.841,58 egp

1.00000 MOP = 3.84158 EGP

12:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264412.69622.60730.2169091.958560.3685510.253375
1 USD3.672911515.7983.03440.7966867.19361.353650.9306
1 NGN0.002423090.00065972310.05477960.0005255910.004745780.0008930330.000613952
1 INR0.04423350.012043218.25510.009594650.0866340.01630230.0112077

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Mısır Lirası
1 MOP3.84158 EGP
5 MOP19.20790 EGP
10 MOP38.41580 EGP
20 MOP76.83160 EGP
50 MOP192.07900 EGP
100 MOP384.15800 EGP
250 MOP960.39500 EGP
500 MOP1920.79000 EGP
1000 MOP3841.58000 EGP
2000 MOP7683.16000 EGP
5000 MOP19207.90000 EGP
10000 MOP38415.80000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Makau Patakası
1 EGP0.26031 MOP
5 EGP1.30155 MOP
10 EGP2.60310 MOP
20 EGP5.20620 MOP
50 EGP13.01550 MOP
100 EGP26.03100 MOP
250 EGP65.07750 MOP
500 EGP130.15500 MOP
1000 EGP260.31000 MOP
2000 EGP520.62000 MOP
5000 EGP1301.55000 MOP
10000 EGP2603.10000 MOP