250 Mısır lirasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile EGP → MOP çevirin

1,000E£ EGP = 0,1625MOP$ MOP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → MOP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MOP
1 EGP → MOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,16460,1661
Düşük0,16160,1616
Ortalama0,16350,1647
Değişim-1.25%-1.19%
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1 EGP → MOP istatistikleri

EGP → MOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1646, en düşük 0,1616 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1635 oldu. EGP → MOP kurundaki değişiklik -1.25 değerindeydi.

EGP → MOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1661, en düşük 0,1616 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1647 oldu. EGP → MOP kurundaki değişiklik -1.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - MOP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

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EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Makau Patakası
1 EGP0,16250 MOP
5 EGP0,81250 MOP
10 EGP1,62500 MOP
20 EGP3,25000 MOP
50 EGP8,12500 MOP
100 EGP16,25000 MOP
250 EGP40,62500 MOP
500 EGP81,25000 MOP
1000 EGP162,50000 MOP
2000 EGP325,00000 MOP
5000 EGP812,50000 MOP
10000 EGP1.625,00000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Mısır Lirası
1 MOP6,15384 EGP
5 MOP30,76920 EGP
10 MOP61,53840 EGP
20 MOP123,07680 EGP
50 MOP307,69200 EGP
100 MOP615,38400 EGP
250 MOP1.538,46000 EGP
500 MOP3.076,92000 EGP
1000 MOP6.153,84000 EGP
2000 MOP12.307,68000 EGP
5000 MOP30.769,20000 EGP
10000 MOP61.538,40000 EGP