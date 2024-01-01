1 Makau patacasından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile MOP → EGP çevirin

1 mop
5,89 egp

1,000 MOP = 5,894 EGP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10,272337,61622,7670,2191,9710,3750,256
1 USD3,67211.239,8683,6090,8037,2371,3770,94
1 NGN0,0030,00110,0670,0010,0060,0010,001
1 INR0,0440,01214,82910,010,0870,0160,011

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makau patacasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

MOP → AED

MOP → USD

MOP → NGN

MOP → INR

MOP → GBP

MOP → CNY

MOP → CAD

MOP → EUR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / Mısır Lirası
1 MOP5,89363 EGP
5 MOP29,46815 EGP
10 MOP58,93630 EGP
20 MOP117,87260 EGP
50 MOP294,68150 EGP
100 MOP589,36300 EGP
250 MOP1.473,40750 EGP
500 MOP2.946,81500 EGP
1000 MOP5.893,63000 EGP
2000 MOP11.787,26000 EGP
5000 MOP29.468,15000 EGP
10000 MOP58.936,30000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Makau Patakası
1 EGP0,16968 MOP
5 EGP0,84838 MOP
10 EGP1,69675 MOP
20 EGP3,39350 MOP
50 EGP8,48375 MOP
100 EGP16,96750 MOP
250 EGP42,41875 MOP
500 EGP84,83750 MOP
1000 EGP169,67500 MOP
2000 EGP339,35000 MOP
5000 EGP848,37500 MOP
10000 EGP1.696,75000 MOP