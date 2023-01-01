باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

تحويل MOP إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

1000 mop
112.23 chf

1.00000 MOP = 0.11223 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 21:36 UTC
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MOP إلى CHF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 CHF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.60511.436891.661440.964118.3681
1GBP1.1532711.22935102.1921.657231.916221.1118721.1848
1USD0.93820.813438183.1271.348051.558720.904517.2325
1INR0.0112860.009785480.012029810.01621680.01875110.01088090.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الفرنك السويسري
1 MOP0.11223 CHF
5 MOP0.56114 CHF
10 MOP1.12228 CHF
20 MOP2.24456 CHF
50 MOP5.61140 CHF
100 MOP11.22280 CHF
250 MOP28.05700 CHF
500 MOP56.11400 CHF
1000 MOP112.22800 CHF
2000 MOP224.45600 CHF
5000 MOP561.14000 CHF
10000 MOP1122.28000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Macanese Pataca
1 CHF8.91045 MOP
5 CHF44.55225 MOP
10 CHF89.10450 MOP
20 CHF178.20900 MOP
50 CHF445.52250 MOP
100 CHF891.04500 MOP
250 CHF2227.61250 MOP
500 CHF4455.22500 MOP
1000 CHF8910.45000 MOP
2000 CHF17820.90000 MOP
5000 CHF44552.25000 MOP
10000 CHF89104.50000 MOP