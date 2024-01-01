Makau patacasından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile MOP → CHF çevirin

1.000 mop
109,55 chf

1.00000 MOP = 0.10955 CHF

12:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856111.074589.22121.45451.651930.9481318.354
1 GBP1.1680711.25505104.2131.69891.929511.1074921.438
1 USD0.930650.796781183.03511.353651.53740.8823517.0814
1 INR0.01120810.009595710.012043110.01630210.0185150.01062620.205713

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Makau patacasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makau patacası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makau Patakası / İsviçre Frangı
1 MOP0.10955 CHF
5 MOP0.54774 CHF
10 MOP1.09548 CHF
20 MOP2.19096 CHF
50 MOP5.47740 CHF
100 MOP10.95480 CHF
250 MOP27.38700 CHF
500 MOP54.77400 CHF
1000 MOP109.54800 CHF
2000 MOP219.09600 CHF
5000 MOP547.74000 CHF
10000 MOP1095.48000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Makau Patakası
1 CHF9.12841 MOP
5 CHF45.64205 MOP
10 CHF91.28410 MOP
20 CHF182.56820 MOP
50 CHF456.42050 MOP
100 CHF912.84100 MOP
250 CHF2282.10250 MOP
500 CHF4564.20500 MOP
1000 CHF9128.41000 MOP
2000 CHF18256.82000 MOP
5000 CHF45642.05000 MOP
10000 CHF91284.10000 MOP