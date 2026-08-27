سجل أسعار الصرف من دولار جزر كايمان إلى إلى الدونج الفيتنامي

يبلغ سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدونج الفيتنامي حاليًا 31802.4 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.104% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار جزر كايمان مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.092% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار جزر كايمان إلى إلى الدونج الفيتنامي بين أعلى مستوى 31934.1 في 24-08-2026 وأدنى مستوى 31778 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.263%.