開曼群島元兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，開曼群島元兌越南盾的匯率目前為30,879.600，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，開曼群島元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.045%。

在過去一星期，開曼群島元兌越南盾的匯率波動，在24-07-2024高見30,942.100，並在26-07-2024低見30,865.900。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.085%。