دينار كويتي إلى فرنك سويسري

تحويل KWD إلى CHF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kwd
٢٬٩٢٤٫٩٨ chf

1.00000 KWD = 2.92498 CHF

متوسط سعر صرف السوق عند 18:1 UTC
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KWD إلى CHF مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066588.66291.436471.659530.963418.2955
1GBP1.1533411.22995102.2511.656621.913871.1111221.0994
1USD0.937650.813041183.13451.34691.556060.9033517.1547
1INR0.01127870.009779830.012028710.01620150.01871730.01086610.206349

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CHF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى CHF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الفرنك السويسري
1 KWD2.92498 CHF
5 KWD14.62490 CHF
10 KWD29.24980 CHF
20 KWD58.49960 CHF
50 KWD146.24900 CHF
100 KWD292.49800 CHF
250 KWD731.24500 CHF
500 KWD1462.49000 CHF
1000 KWD2924.98000 CHF
2000 KWD5849.96000 CHF
5000 KWD14624.90000 CHF
10000 KWD29249.80000 CHF
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Kuwaiti Dinar
1 CHF0.34188 KWD
5 CHF1.70941 KWD
10 CHF3.41883 KWD
20 CHF6.83766 KWD
50 CHF17.09415 KWD
100 CHF34.18830 KWD
250 CHF85.47075 KWD
500 CHF170.94150 KWD
1000 CHF341.88300 KWD
2000 CHF683.76600 KWD
5000 CHF1709.41500 KWD
10000 CHF3418.83000 KWD