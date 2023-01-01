Кувейтские динары в швейцарские франки

Сконвертируйте KWD в CHF по реальному обменному курсу

1 000 kwd
2 888,80 chf

1.00000 KWD = 2.88880 CHF

Среднерыночный курс в 20:5 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KWD к CHF

1 мин. назад 1 KWD → 0 CHF
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85881.072888.89221.45451.670380.956518.5054
1GBP1.1644211.2492103.5091.693671.945041.1137621.5482
1USD0.932150.800512182.861.35581.557030.891617.2496
1INR0.01124960.009661020.012068510.01636250.0187910.01076030.208178

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из кувейтских динаров в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KWD из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KWD в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for кувейтский динар

KWD в USD

KWD в INR

KWD в EUR

KWD в ZAR

KWD в AUD

KWD в NZD

KWD в NGN

KWD в AED

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Кувейтский динар / Швейцарский франк
1 KWD2.88880 CHF
5 KWD14.44400 CHF
10 KWD28.88800 CHF
20 KWD57.77600 CHF
50 KWD144.44000 CHF
100 KWD288.88000 CHF
250 KWD722.20000 CHF
500 KWD1444.40000 CHF
1000 KWD2888.80000 CHF
2000 KWD5777.60000 CHF
5000 KWD14444.00000 CHF
10000 KWD28888.00000 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Кувейтский динар
1 CHF0.34616 KWD
5 CHF1.73082 KWD
10 CHF3.46164 KWD
20 CHF6.92328 KWD
50 CHF17.30820 KWD
100 CHF34.61640 KWD
250 CHF86.54100 KWD
500 CHF173.08200 KWD
1000 CHF346.16400 KWD
2000 CHF692.32800 KWD
5000 CHF1730.82000 KWD
10000 CHF3461.64000 KWD