История обменного курса кувейтский динар–швейцарские франки

Обменный курс кувейтских динара/швейцарские франки сейчас составляет 2,856, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость кувейтских динаров оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.706% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс кувейтский динар/швейцарские франки колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,858, и минимумом, равным 2,813, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.668%.