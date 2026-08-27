سجل أسعار الصرف من دينار كويتي إلى بالفرنك السويسري

يبلغ سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنك السويسري حاليًا 2.62522 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.336% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دينار كويتي مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.804% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دينار كويتي إلى بالفرنك السويسري بين أعلى مستوى 2.62751 في 26-08-2026 وأدنى مستوى 2.59446 في 20-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.319%.