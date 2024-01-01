Kuveyt dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KWD → CHF çevirin

1.000 kwd
2.865,70 chf

1.00000 KWD = 2.86570 CHF

09:27 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550151.073189.10091.452821.652320.9477318.3157
1 GBP1.1695711.25505104.2081.699151.932481.1084421.4212
1 USD0.93190.796781183.03131.353851.539760.8831517.068
1 INR0.01122320.009596150.012043710.01630530.01854440.01063640.205561

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Kuveyt dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İsviçre Frangı
1 KWD2.86570 CHF
5 KWD14.32850 CHF
10 KWD28.65700 CHF
20 KWD57.31400 CHF
50 KWD143.28500 CHF
100 KWD286.57000 CHF
250 KWD716.42500 CHF
500 KWD1432.85000 CHF
1000 KWD2865.70000 CHF
2000 KWD5731.40000 CHF
5000 KWD14328.50000 CHF
10000 KWD28657.00000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Kuveyt Dinarı
1 CHF0.34896 KWD
5 CHF1.74478 KWD
10 CHF3.48955 KWD
20 CHF6.97910 KWD
50 CHF17.44775 KWD
100 CHF34.89550 KWD
250 CHF87.23875 KWD
500 CHF174.47750 KWD
1000 CHF348.95500 KWD
2000 CHF697.91000 KWD
5000 CHF1744.77500 KWD
10000 CHF3489.55000 KWD