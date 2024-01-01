100 Kuveyt dinarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile KWD → CHF çevirin

1.000ك KWD = 2.889SFr. CHF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → CHF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CHF
1 KWD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2.89462.8946
Düşük2.81632.7556
Ortalama2.84142.8024
Değişim2.40%2.38%
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1 KWD → CHF istatistikleri

KWD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2.8946, en düşük 2.8163 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.8414 oldu. KWD → CHF kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

KWD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2.8946, en düşük 2.7556 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.8024 oldu. KWD → CHF kurundaki değişiklik 2.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184.43220.9488518.18981.547151.704741710.373.67295
1 INR0.011843810.01123810.2154370.01832420.020190620.25730.0435018
1 EUR1.053988.9831119.17021.630541.796621802.563.87092
1 ZAR0.05497594.641730.052164210.08505590.093719594.02910.201924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / İsviçre Frangı
1 KWD2.88853 CHF
5 KWD14.44265 CHF
10 KWD28.88530 CHF
20 KWD57.77060 CHF
50 KWD144.42650 CHF
100 KWD288.85300 CHF
250 KWD722.13250 CHF
500 KWD1444.26500 CHF
1000 KWD2888.53000 CHF
2000 KWD5777.06000 CHF
5000 KWD14442.65000 CHF
10000 KWD28885.30000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Kuveyt Dinarı
1 CHF0.34620 KWD
5 CHF1.73098 KWD
10 CHF3.46197 KWD
20 CHF6.92394 KWD
50 CHF17.30985 KWD
100 CHF34.61970 KWD
250 CHF86.54925 KWD
500 CHF173.09850 KWD
1000 CHF346.19700 KWD
2000 CHF692.39400 KWD
5000 CHF1730.98500 KWD
10000 CHF3461.97000 KWD