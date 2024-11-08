100 швейцарских франков в кувейтские динары

Сконвертируйте CHF в KWD по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = ك0,3502 KWD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса CHF к KWD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KWD
1 CHF в KWDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,35780,3629
Низкий0,35020,3502
В среднем0,35440,3574
Изменение-1.75%-1.02%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к KWD

За последние 30 дней максимальный курс CHF к KWD составил 0,3578, а минимальный — 0,3502. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,3544. Изменение курса CHF к KWD в процентном соотношении составило -1.75.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к KWD составил 0,3629, а минимальный — 0,3502. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,3574. Изменение курса CHF к KWD в процентном соотношении составило -1.02.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к KWD

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в кувейтские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и KWD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в KWD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Кувейтский динар
1 CHF0,35020 KWD
5 CHF1,75100 KWD
10 CHF3,50200 KWD
20 CHF7,00400 KWD
50 CHF17,51000 KWD
100 CHF35,02000 KWD
250 CHF87,55000 KWD
500 CHF175,10000 KWD
1000 CHF350,20000 KWD
2000 CHF700,40000 KWD
5000 CHF1 751,00000 KWD
10000 CHF3 502,00000 KWD
Обменные курсы Кувейтский динар / Швейцарский франк
1 KWD2,85551 CHF
5 KWD14,27755 CHF
10 KWD28,55510 CHF
20 KWD57,11020 CHF
50 KWD142,77550 CHF
100 KWD285,55100 CHF
250 KWD713,87750 CHF
500 KWD1 427,75500 CHF
1000 KWD2 855,51000 CHF
2000 KWD5 711,02000 CHF
5000 KWD14 277,55000 CHF
10000 KWD28 555,10000 CHF