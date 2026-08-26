سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى لساموا تالاس

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لساموا تالاس حاليًا 0.00637988 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.254% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.055% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لساموا تالاس بين أعلى مستوى 0.00645038 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00637593 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 19-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.371%.