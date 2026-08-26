سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى أوزبكستان SOMS

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى أوزبكستان SOMS حاليًا 28.0059 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.083% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى أوزبكستان SOMS بين أعلى مستوى 28.1963 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 27.9296 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.404%.