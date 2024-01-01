科摩羅法郎兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，科摩羅法郎兌烏茲別克索姆的匯率目前為27.813，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，科摩羅法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.283%。

在過去一星期，科摩羅法郎兌烏茲別克索姆的匯率波動，在21-07-2024高見27.934，並在24-07-2024低見27.714。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.271%。