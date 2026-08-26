سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا حاليًا 0.0104219 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.849% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.747% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى كينا غينيا الجديدة في بابوا بين أعلى مستوى 0.0105448 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.0104161 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 20-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.742%.