سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.0079202 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.296% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.705% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.00799405 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.00791783 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 24-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.440%.