سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار النيوزيلندي
هل تبحث عن أسعار صرف KMF التاريخية؟ توفر لك أداتنا الشاملة تحليلاً معمقاً لأداء عملة فرنك جزر القمر السابق مقابل العملات العالمية الرئيسية. افهم كيف تحركت عملة فرنك جزر القمر عبر الزمن، واتخذ قرارات مدروسة استناداً إلى بياناتنا الموثوقة.
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سجل أسعار صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار النيوزيلندي
- 7 أيام
- 30 يومًا
- 60 يومًا
- 90 يومًا
|1 KMF إلى NZD
|آخر 7 أيام
|الأعلى
|0.0040
|الأدنى
|0.0040
|المتوسط
|0.0040
|التغيير
|-0.30%
يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار النيوزيلندي حاليًا 0.00398609 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.346% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.352% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.
خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الدولار النيوزيلندي بين أعلى مستوى 0.00400432 في 19-08-2026 وأدنى مستوى 0.0039677 في 23-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.172%.
KMF إلى NZD مخطط التحويل
نسبة التغيير في آخر آخر يوم
0
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نسبة التغيير في آخر 24 ساعة
How to convert فرنك جزر القمر to دولار نيوزيلندي
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اختر KMF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
How to convert فرنك جزر القمر to دولار نيوزيلندي
أدخل المبلغ
اكتب المبلغ الذي تريد تحويله.
اختر عملاتك
اختر KMF كالعملة التي تريد التحويل منها. ثم اختر NZD كالعملة التي تريد التحويل إليها.
هذا كل شيء!
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات
مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال
دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط سعر الصرف في السوق مع Wise.
متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة
احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.
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التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.