سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 0.0872068 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.196% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.047% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 0.0876361 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0870586 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.336%.