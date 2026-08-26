سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى للمعادن الموزامبيقية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى للمعادن الموزامبيقية حاليًا 0.151346 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.080% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.207% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى للمعادن الموزامبيقية بين أعلى مستوى 0.152357 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.150856 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 25-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.513%.