سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 0.0949494 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة 0.118% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 0.0952188 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.0948005 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.202%.