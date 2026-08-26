سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الليرة اللبنانية

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الليرة اللبنانية حاليًا 212.128 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.171% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.046% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الليرة اللبنانية بين أعلى مستوى 213.097 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 211.971 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.139%.