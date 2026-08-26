سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى لجزر فوكلاند

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لجزر فوكلاند حاليًا 0.00174251 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.141% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.011% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى لجزر فوكلاند بين أعلى مستوى 0.0017449 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.00173782 في 25-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 23-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.102%.