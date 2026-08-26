سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس حاليًا 0.0490422 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.182% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.153% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى الجمهورية التشيكية كوروناس بين أعلى مستوى 0.049134 في 20-08-2026 وأدنى مستوى 0.0489186 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 26-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.111%.