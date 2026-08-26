سجل أسعار الصرف من فرنك جزر القمر إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة

يبلغ سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة حاليًا 0.00473628 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.175% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة فرنك جزر القمر مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.155% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف فرنك جزر القمر إلى إلى بليز بدوﻻرات الوﻻيات المتحدة بين أعلى مستوى 0.00475928 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00473413 في 26-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.138%.